“Jesus foi determinante na escolha”: João Mário apresentado no Benfica

"Encontrei um grupo que quer muito voltar a dar alegrias aos benfiquistas, que quer conquistar o campeonato e eu sou mais um para ajudar. Espero que o consigamos fazer.” Foram estas as primeiras palavras de João Mário como jogador do Benfica. O médio, que vai vestir a camisola 20, foi esta quinta-feira apresentado no Estádio da Luz.









Além de ter conhecido os cantos à nova casa, posou para as fotografias com o presidente Rui Costa. Apesar de ter deixado uma palavra de agradecimento ao dirigente, já que foi ele a primeira pessoa a contactá-lo, revelou que foi Jorge Jesus, com quem trabalhou no Sporting, o elemento preponderante na sua decisão de assinar pelos encarnados: “O míster foi quem conseguiu tirar melhor rendimento do que são as minhas características. Sendo o mais sincero possível, foi determinante na minha escolha de vir para o Benfica”, referiu.





João Mário disse ainda que o modelo de jogo do técnico enquadra-se nas suas características. "Pela forma como o míster prepara a equipa, tenho a certeza de que os adeptos vão desfrutar do nosso futebol esta época", afirmou.

Sem referir o nome de Luís Filipe Vieira, o médio disse que encontrou um “grupo calmo e sereno”. “Ajuda imenso termos a presença sempre connosco do presidente Rui Costa, do míster e do Rui Pedro Braz [diretor-geral para o futebol].”