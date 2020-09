Jesus furioso com música alta na Luz: "Ou se organizam melhor ou não vale a pena fazer a ‘flash’"

Jorge Jesus não disfarçou o incómodo gerado pelo volume alto da música colocada no Estádio da Luz após o final do jogo do Benfica com o Moreirense. O técnico demorou para iniciar a conversa com o jornalista da BTV que o entrevistou na ‘flash interview’ e ameaçou mesmo não realizar a entrevista.

"Ou vocês se organizam melhor ou não vale a pena fazer a ‘flash’", disse o técnico, que depois ainda admitiu que não se conseguia concentrar nas perguntas. "Não estou muito concentrado. Estar aqui a falar consigo e levar com esta música", protestou o treinador.