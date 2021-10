Jorge Jesus garante que o Benfica vai ter o “mesmo andamento” seja contra o “Trofense ou o Barcelona”.Na antevisão ao jogo para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal, o técnico das águias admite fazer mudanças, mas não a pensar no jogo da próxima semana com o Bayern para a Champions. “Há vários jogadores que ainda nem chegaram, os sul-americanos ainda nem chegaram a Portugal, à partida, com esses três jogadores tem de haver alterações.