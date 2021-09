Só amanhã, com novos dados nas mãos, Jorge Jesus irá decidir se utiliza os defesas Lucas Veríssimo e Otamendi no jogo de sábado (18h00) com o Santa Clara, referente à 5ª jornada da Liga.A dupla está, neste momento, envolvida em trabalhos de seleções. O Brasil, de Lucas Veríssimo, atua na próxima madrugada (01h30 de sexta-feira) com o Peru, enquanto a Argentina de Otamendi defronta a Bolívia (00h30 de sexta-feira), ambas as partidas de qualificação para o Mundial do Qatar.