Jesus pronto para o grande desafio do Flamengo frente ao Liverpool

"Estamos a preparar o jogo, que vai ser uma grande final, aquela que vocês sempre sonharam e nós também. Estamos prontos para o grande desafio com o Liverpool. Vamos com tudo, Nação". Esta foi a mensagem vídeo que Jorge Jesus deixou na rede social Instagram aos adeptos flamenguistas.A mensagem foi gravada no treino do Flamengo, que começou com conversas individuais de Jorge Jesus com alguns jogadores. Arão e Gabigol foram os primeiros da lista.Depois, o treinador fechou o treino à comunicação social e começou a preparar a tática para a final do Mundial de Clubes, diante do Liverpool, que se realiza amanhã.O dia de trabalho foi dividido entre o Estádio Abdullah Bin Khalifa e o hotel onde a equipa está instalada. Os jogadores viram vídeos de jogos da formação inglesa.