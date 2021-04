Seferovic é o homem do momento no Benfica e Jorge Jesus quer capitalizar a atual veia goleadora do suíço para o que falta da temporada.O técnico das águias acredita que o avançado helvético ultrapasse a marca de 23 golos no campeonato (faltam dez jornadas para o final da época) que conseguiu em 2018/2019, quando se sagrou o goleador do campeonato, no ano em que o Benfica, de Bruno Lage, acabou por ser campeão nacional.