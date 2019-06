Jesus quer Flamengo à imagem do Benfica

Jorge Jesus pretende implementar no Flamengo as mesmas condições que criou no Benfica e no Sporting de forma a que o clube brasileiro dê um salto significativo, apurou oO treinador português, de 64 anos, prepara-se para viajar para o Brasil neste final de semana para conhecer melhor as infraestruturas do clube e as pessoas com quem vai trabalhar diariamente no Flamengo.No entanto, Jorge Jesus já está a trabalhar. Já definiu a equipa técnica que vai levar consigo, em que a principal novidade é a inclusão de Evandro Mota, o consultor motivacional que tinha trabalhado com ele no Benfica e no Sporting, e já está a a analisar potenciais reforços, sendo certo que numa fase inicial não levará qualquer jogador português.O técnico vai fazer uma análise mais aprofundada do clube, assistindo no domingo (23h00) ao clássico Fluminense-Flamengo, no Maracanã.Jesus ficará mais uns dias no Brasil regressando depois a Portugal.A estreia no banco de suplentes do treinador português está prevista para a 10ª jornada do Brasileirão, quando o Flamengo receber o Goiás.O campeonato brasileiro vai ter uma paragem de um mês que coincide com a realização da Copa América.O treinador português tem como objetivo ganhar a Taça Libertadores (Liga dos Campeões da América do Sul).