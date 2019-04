Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus recorda ataque à Academia do Sporting: "Ultrapassei rapidamente aquilo que se passou"

Treinador português admitiu a possibilidade de regressar a Portugal.

O treinador português Jorge Jesus recordou esta terça-feira o ataque à Academia de Alcochete, do Sporting, à saída do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Portimão.



"Ultrapassei rapidamente aquilo que se passou, mas claro que ficam na nossa mente coisas que se passaram. Não me impediu nada de ser melhor ou pior treinador. Foi um momento triste para o futebol português, principalmente para o Sporting. Penso que não vai voltar a acontecer, serviu de exemplo para todas as claques", começou por dizer Jorge Jesus, que comentou também o futebol português atual.



"Em Portugal, é difícil um clube chegar a uma final da Champions. A diferença económica é muito grande. Neste momento o FC Porto está próximo. Os jogadores têm esse sonho de certeza, mas há equipas muito fortes para se poder chegar longe", confessou Jesus, admitindo o regresso a Portugal.



"Neste momento posso querer regressar a Portugal porque é o meu país, olho mais para a componente familiar e não para a económica. A minha paixão pelo futebol é mais importante do que qualquer outra coisa", sublinhou.