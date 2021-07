Jesus trava saída do médio Gedson

O Benfica não quer abrir mão de Gedson este ano. Foi isso que nos disseram, mas tudo pode acontecer a qualquer momento.” A revelação é de Fatih Terim, treinador do Galatasaray, clube turco ao qual o médio das águias esteve cedido na época passada.





A SAD encarnada tinha a expectativa de fazer um significativo encaixe financeiro com o médio de 22 anos, mas nesta altura o jogador conta para Jorge Jesus. O técnico, após o jogo com o Marselha, falou do médio como alternativa à posição oito. Por outro lado, não falou de Gabriel e Chiquinho, jogadores que estão de saída das águias.