A compra e venda de Raúl Jiménez está no lote de operações suspeitas a envolver o Benfica e o empresário Jorge Mendes que estão a ser investigadas no processo ‘Cartão Vermelho’. A Autoridade Tributária (AT) desconfia que os valores terão sido inflacionados, de modo a gerar comissões que depois terão acabado na esfera pessoal de Luís Filipe Vieira.