João Alves assume comando técnico do Cova da Piedade

O treinador João Alves vai assumir o comando técnico do Cova da Piedade até ao final da presente temporada, anunciou esta quinta-feira o clube que ocupa o último lugar da II Liga portuguesa de futebol.

O técnico português sucede, a partir de segunda-feira, a João Tralhão, treinador dos sub-23 que rendeu interinamente Jorge Casquilha nas últimas duas rondas do campeonato e ainda estará no banco dos piedenses, na partida frente à Académica, no domingo.

João Alves estava sem clube depois de na época passada ter sido responsável pela recuperação da Académica, que ocupava o 14.º lugar à sétima jornada e terminou na 5.ª posição, no final da temporada, sob o comando do novo técnico dos 'grenás'.

O 'luvas pretas', alcunha que conquistou como jogador ao serviço do Benfica, detém um longo currículo como treinador que inclui duas Taças de Portugal, aos comandos do Estrela da Amadora (1989/90) e do Boavista (1996/97), e um título do campeão da II Liga, ao serviço dos amadorenses (1992/93).

Como treinador, João Alves representou ainda Leixões, Vitória de Guimarães, Belenenses, Salamanca, Campomaiorense, Farense e os suíços do Servette.