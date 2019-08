João Cancelo vai jogar no Manchester City ao lado de Bernardo Silva

Da Juventus, de Cristiano Ronaldo, para o Manchester City, de Bernardo Silva. É este o percurso que João Cancelo se prepara para fazer, por um valor... astronómico. O lateral-direito de 25 anos vai custar ao campeão inglês 65 milhões de euros, apurou oO negócio, conduzido pelo superagente Jorge Mendes, acontece um ano depois de a Juve ter pagado 40 milhões pelo jogador ao Valência.O lateral-direito João Cancelo e o médio Bernardo Silva reencontram-se assim no futebol inglês, depois de terem estado juntos nos escalões de formação e na equipa B do Benfica. Em Manchester, João Cancelo é visto pelo técnico Pep Guardiola como o ‘novo’ Dani Alves."É a minha referência", disse, em maio, o internacional português sobre o lateral-direito brasileiro, que rumou ao São Paulo. No sentido inverso, Danilo deixa o City rumo à Juventus, por 30 milhões de euros.