João Félix alvo de assobiadela monumental pelos adeptos do Atl. Madrid

João Félix foi alvo de uma monumental assobiadela dos adeptos do Atlético de Madrid quando o seu nome foi anunciado antes do jogo. O avançado foi para o banco de suplentes, na vitória (3-1) frente ao Granada na 1.ª jornada da Liga espanhola, na segunda-feira.



Félix, que o Benfica espera contratar por empréstimo, disse há semanas que gostaria de jogar no Barça, o que o ‘vice’ do clube, Rafael Yuste, disse ser um “orgulho”.