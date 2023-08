João Félix está a ficar cada vez mais ansioso para definir o seu futuro. O internacional português, que está no radar do Benfica, contava, por estes dias, já ter um novo clube, uma vez que está convencido que a sua carreira irá estagnar caso permaneça no Atlético de Madrid.



Com o arranque oficial da época à porta, João Félix sente estar a perder tempo no clube espanhol.









