João Félix brilha em duelo com Cristiano Ronaldo

João Félix 2, Ronaldo 0. O jovem português do Atlético de Madrid marcou 2 golões num duelo, ainda de pré-época, com a Juventus de CR7.Os colchoneros venceram (2-1) com o menino que custou 126 milhões de euros à formação de Madrid a brilhar a grande altura frente ao campeão italiano.Os grandes momentos do jogo da International Champions Cup realizado em Estocolmo (Suécia) foram protagonizados por Félix. Aos 24’, o avançado recebe um cruzamento de Trippier e de primeira faz o primeiro para os espanhóis. Golaço 1!A Juventus empatou por Khedira (29’), mas logo a seguir de novo Félix, em mais um lance de encantar: Lemar cruza e o jovem, nas costas do central De Ligt, faz novo golaço num remate acrobático. Golaço número 2 do português.No segundo tempo, Félix saiu aos 56’, Ronaldo aos 71’ e o resultado não se alterou.Mais uma apresentação de luxo do número sete do Atlético de Madrid, que se superiorizou e de que maneira à Juventus. O ex-jogador do Benfica mostra a cada jogo que os 126 milhões de euros pagos pelo seu passe podem tornar-se baratos dada a qualidade e golos mostrados.O Atlético mostra estar preparado para o arranque da Liga espanhola no próximo fim de semana com o Getafe. Já a Juventus tem mais duas semanas de trabalho, antes do arranque da Liga italiana.