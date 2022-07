João Félix foi a grande figura do jogo de preparação deste sábado, em Oslo (Noruega), entre Atl. Madrid e Man. United, ao marcar o golo da vitória dos espanhóis por 1-0. Os ingleses não contaram ainda com Cristiano Ronaldo, que apenas hoje, frente ao Rayo Vallecano, vai somar os primeiros minutos desta pré-temporada.









Devido a uma lesão muscular sofrida a 17 de abril, João Félix esteve quase três meses e meio sem competir. Ontem não fez parte das opções iniciais de Diego Simeone, mas entrou aos 60 minutos, quando o jogo registava um nulo.

Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze, os ingleses apresentavam maior andamento - fizeram o 6º jogo de preparação, quando o Atlético só ia no 2º - e as oportunidades iam-se acumulando. Até que João Félix se revelou decisivo: aos 88 minutos, descaído sobre a esquerda, puxou a bola para dentro e rematou colocado.





O United registou a primeira derrota da pré-época e hoje já conta com Cristiano Ronaldo frente ao Rayo, como confirmou ontem o treinador Erik ten Hag. Entretanto, o craque voltou ontem às redes sociais. Escreveu “factos” numa publicação de Eddie Howe - o técnico do Newcastle assumiu que prefere não jogar contra CR7 porque “marca muitos golos” - e partilhou uma foto a treinar com alguns jovens no centro de estágios do United.