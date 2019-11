João Félix conquista prémio Golden Boy

João Félix venceu esta quarta-feira o prémio Golden Boy, galardão atribuído ao melhor jogador sub-21 a atuar na Europa.



O título foi atribuído pelo jornal italiano 'Tuttosport' através de uma eleição de jornalistas europeus.









Sucede a Matthijs De Ligt, agora jogador da Juventus, vencedor deste prémio no ano passado. Este galardão, que foi entregue a Renato Sanches em 2016, tem no seu historial nomes como Paul Pogba, Mbappé, Isco, Wayne Rooney e Lionel Messi.



João Félix fez chegar uma mensagem em vídeo à cerimónia onde foi anunciado o vencedor do troféu. "Obrigado ao Tuttosport pelo prémio, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético Madrid o ganha e estou feliz. Agradeço também ao Benfica, em particular ao treinador Bruno Lage tudo o que fez por mim e pela minha família, que está sempre perto de mim. Um abraço."