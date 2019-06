João Félix é o novo 7 de Madrid

João Félix vai vestir a camisola 7 no Atlético Madrid, apurou o CM. O jogador, que deve ser confirmado como reforço nas próximas horas, só vai ser apresentado oficialmente quando regressar de férias, algo que deve acontecer no início do mês de julho.Ao contrário do que a imprensa espanhola chegou a avançar, o craque de 19 anos não foi ontem oficializado.Tudo porque ainda não estavam definidas as formas de pagamento dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão que o Benfica terá que receber.O Atlético adiou, assim, para o início do próximo mês a apresentação do avançado português que vai usar o número 7, que era de Griezmann (vai jogar no Barcelona) e também o número de Ronaldo quando alinhava no rival Real.Apesar da oficialização aos sócios ficar para mais tarde o jogador vai ser confirmado hoje nas redes sociais.Félix regressou de novo para um período de férias depois de ter acertado com o Atlético. Após ter estado em Ibiza com amigos, João Félix, de acordo com a imprensa espanhola, regressou a Portugal, onde está em parte incerta para fugir ao mediatismo de que foi alvo nas últimas semanas.Aos 19 anos, Félix tem à sua espera em Madrid um contrato de cinco temporadas com um ordenado anual de sete milhões de euros limpos.A Roma, equipa italiana que a partir da próxima época será treinada por Paulo Fonseca, desistiu da contratação do grego Odysseas Vlachodimos, apontando baterias para outro guarda-redes helénico, Vasilios Barkas, do AEK de Atenas.Pedro Álvaro (defesa-central, 19 anos), Nuno Tavares (defesa lateral-esquerdo, 19 anos) e Tiago Dantas (médio, 18 anos) não vão estar no Europeu de Sub-19, a realizar na Arménia, para poderem integrar a pré- -época do Benfica.Rúben Amorim já não vai ser o treinador da equipa de sub-23 do Benfica, como chegou a ser noticiado. O ex-jogador do clube da Luz esteve reunido com dirigentes das águias mas terá recusado o contrato oferecido.