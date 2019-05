João Félix falha Mundial de sub-20

João Félix ficou fora da lista de 22 convocados para o Mundial sub-20, que decorre na Polónia entre 23 de maio e 15 de junho.O avançado do Benfica deverá integrar as escolhas de Fernando Santos para a final four da Liga das Nações (5 a 9 de junho)."Não fico triste. Fico, sim, satisfeito por o João poder estar em espaços competitivos de excelência", disse esta sexta-feiraHélio Sousa, selecionador português.Diogo Dalot (Man. United), Rafael Leão (Lille), Gedson, Jota e Florentino (Benfica) são as principais figuras entre os convocados.A lista, contudo, ficará reduzida a 21 elementos, com a saída de um guarda-redes. Diogo Costa (FC Porto) pode ser o jogador excluído, se for opção na final da Taça (Sporting-FC Porto, a 25 de maio).