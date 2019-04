Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Félix faz capa em Itália no dia em que a Juventus se pode sagrar campeã

Tuttosport avança na sua edição online que estão "todos loucos", mas "100 milhões são necessários".

10:33

O jovem jogador do Benfica, João Félix, está a tornar-se um caso demasiado sério para os grandes clubes um pouco por todo o mundo. No dia em que a Juventus se pode sagrar campeã de Itália, Félix faz capa num dos principais jornais desportivos italianos.



O Tuttosport avança na sua edição online que estão "todos loucos por João Félix", mas "100 milhões são necessários" para levar o jovem craque dos encarnados.



João Félix tornou-se na passada quinta-feira o jogador mais jovem de sempre a fazer um hat-trick nas provas europeias, depois de ter marcado três golos ao Eintracht Frankfurt no Estádio da Luz, nos quartos-de-final da Liga Europa.