João Félix é esta quarta-feira operado ao tornozelo direito, na cidade do Porto, iniciando depois um período de recuperação que se deverá prolongar por quase dois meses. Isto significa que irá perder toda a pré-temporada do Atlético de Madrid pelo menos.









O objetivo dos responsáveis do clube rojiblanco é ter o jogador disponível para o recomeço da Liga espanhola (fim de semana de 14 e 15 de agosto). Mas esse parece ser um desejo demasiado ambicioso, tendo em conta que o jogador de 21 anos precisa depois de ganhar confiança para regressar em pleno à competição.





Leia também Fernando Santos com lugar de selecionador nacional assegurado A operação de João Félix será conduzida pelo cirurgião holandês Nicolaas Van Dijk, reconhecido como um dos maiores especialistas mundiais em intervenções em tornozelos.

A lesão que afeta João Félix não é nova. Em abril, também ao serviço pela Seleção, saiu com queixas no jogo com o Luxemburgo. Nada de grave. Mas logo ali ficaram indícios de que o problema poderia regressar. Até que ponto isso condicionou as suas prestações antes e depois do Europeu, é difícil determinar. Certo é que esperou pelo final da competição para ir à faca.



Atlético

de Madrid

regressa dia 7



O Atlético de Madrid retoma os trabalhos com vista à nova época, na qual defende o título de campeão de Espanha, no próximo dia 7. A equipa de Diego Simeone tem vários jogos de preparação já agendados. Todos sem João Félix.





Europeu a meio-gás







Leia também Margarida Corceiro provoca João Félix: "O melhor jogador é o Cristiano Ronaldo" A participação de João Félix no Europeu ficou naturalmente afetada pelas queixas recorrentes no tornozelo direito. Fez apenas 35 minutos nos quatro jogos da seleção portuguesa.

Confiança total



Os responsáveis do Atl. Madrid mantêm total confiança em Félix. Acreditam na total recuperação e rejeitam o cenário de uma venda no mercado.