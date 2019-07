João Félix já rendeu mais de 740 mil euros ao Atlético de Madrid

A onda Félix chegou a Madrid. Em apenas dois dias foram vendidas mais de sete mil camisolas dos colchoneros com o nome do internacional português estampado nas costas, o que rendeu ao Atl. Madrid mais de 740 mil euros.Isto porque cada camisola custa 90 euros e a estampagem 16, pelo que, quem quiser vestir o número 7 do novo Atl. Madrid (um dos números de Cristiano Ronaldo quando esteve no Real Madrid, o outro foi o 9) terá de pagar 106 euros.As camisolas com o nome de João Félix ocupam a quase totalidade da montra da loja oficial do Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, o que diz bem do entusiasmo e da confiança dos colchoneros na aquisição do ex-avançado do Benfica.Ao que oapurou, a apresentação aos sócios está marcada para a 2ª feira às 11h30.O jogador, uma das mais caras transferências de sempre do futebol mundial, apenas superada por Neymar, Mbappé e Coutinho, deverá chegar amanhã a Madrid, com deslocação prevista ao centro de treinos do Atlético.Na próxima semana viajará com a equipa de Diego Simeone para os Estados Unidos, onde o conjunto espanhol vai disputar alguns jogos relativos à Champions International Cup 2019."Félix é um excelente jogador, muito inteligente, apesar da juventude, e com grande qualidade", diz Herrera, ex-dragão, esta sexta-feira apresentado no Atl. Madrid."Tem uma capacidade que não é normal na sua idade. Joga como se estivesse na rua, com alegria e sem medo. Será top", disse o técnico Rui Vitória à ‘Marca’.