Se, a meio da semana, não saiu do banco no nulo do Atl. Madrid frente ao Brugge para a Champions, este sábado João Félix entrou aos 82 minutos quando a sua equipa vencia o Ath. Bilbao, na Liga espanhola, por 1-0. Resultado que se manteve até ao fim, pelo que o português entrou a tempo de fazer a festa.









Uma vez mais, o internacional português ficou no banco em detrimento de Griezmann, no que parece ser a aposta preferencial de Diego Simeone: colocar o francês ao lado de Morata na frente de ataque. Ainda por cima, o gaulês vai justificando a escolha, e este sábado marcou o golo decisivo, aos 47 minutos.

Mais do que não ser titular, João Félix é, na melhor das hipóteses, a 4ª escolha. Este sábado, o argentino Ángel Correa foi chamado a jogo antes do craque ex-Benfica.









Leia também Atlético de Madrid de João Félix campeão espanhol pela 11.ª vez João Félix e os colegas no Atlético serão certamente espectadores atentos do clássico de hoje entre Real Madrid e Barcelona. Os dois gigantes dividem a liderança da Liga espanhola, com 22 pontos. Depois do triunfo deste sábado, o Atlético ficou a três pontos dos dois rivais e fica a torcer por um empate, o cenário que melhor o ajudaria a reentrar na luta pelo título.