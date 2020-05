João Félix lesiona-se no joelho esquerdo

João Félix lesionou-se no treino do Atlético Madrid, que deu conta há minutos dessa situação. O internacional português fez uma "entorse do ligamento colateral medial de baixo grau do joelho esquerdo".

O clube espanhol anunciou que o jovem craque "está pendente de evolução". Não foi especificado o tempo de recuperação expectável nem se está previsto fazer exames nas próximas horas.

O Atlético Madrid está desde 18 de maio a fazer treinos em grupo e com bola. O regresso da liga espanhola está previsto para 6 de junho.