João Félix marca na 'remontada' do Atlético Madrid frente ao Eibar

João Félix já marca com a camisola do Atl. Madrid na Liga espanhola. O jovem avançado puxou os colchoneros, que estavam a perder por 2-0, para a remontada. A equipa só garantiu os três pontos com um golo em cima do minuto 90.O jogo não começou bem para a formação de Diego Simeone, que em 20 minutos sofreu dois golos. Charles respondeu ao cruzamento de Orellana e cabeceou para o 1-0 aos sete minutos. Aos 19, um tiro fora da área de Arbilla aumentou a surpresa no Wanda Metropolitano. A bola ainda sofreu um desvio em Llorente antes de entrar.A reação do Atl. Madrid não tardou a chegar. Foi a vez do craque se estrear nos golos. João Félix fez o passe para Diego Costa e ninguém parou o avançado espanhol, que depois de uma grande corrida entregou de bandeja para Félix só ter de encostar.O empate chegou na 2ª parte (52’) por Vitolo. Renan Lodi desmarcou o espanhol que fez um passe para dentro da baliza do Eibar. Simeone queria mais, e em cima dos 90’ saltou de alegria vezes sem conta. Grande jogada individual de Thomas que substituiu João Félix aos 84’ para ser decisivo e dar os três pontos ao Atl. Madrid.