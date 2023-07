Contratar João Félix poderá obrigar o Benfica a gastar um mínimo de 7,8 milhões de euros com os salários do jogador, apurou o CM. O valor ainda não é definitivo, pois está dependente do entendimento que possa vir a ser alcançado com o Atl. Madrid.



A prioridade do clube espanhol é vender o internacional português, o que se afigura como improvável face aos valores exigidos (nunca menos de 100 milhões de euros).









