João Félix está imparável desde a chegada ao Barcelona, onde soma três golos e uma assistência nas três partidas que disputou. “Um verdadeiro Rei Midas do futebol: Transforma em ouro tudo aquilo em que toca”, escreveu o jornal desportivo ‘As’, após os dois golos e a assistência que o português realizou no triunfo do Barça frente ao Antuérpia (5-0) para a Liga dos Campeões.













O internacional português, que está emprestado ao Barcelona pelo rival Atl. Madrid, onde sentiu dificuldades em afirmar-se, parece ter renascido, com um futebol bonito e eficaz.





Leia também "É muito fácil jogar nesta equipa": João Félix contente após estreia a marcar pelo Barcelona Já o ‘Mundo Deportivo’ fez a manchete comas palavras ‘Mago Félix’ e refere ainda que “tudo sai bem” ao jogador. “Está em estado de graça. Este português volta a surpreender”, acrescenta.

Também o ‘Sport’, jornal da Catalunha, fez a manchete com o português: “João Maravillao [João Maravilha]” e lembra que o português foi decisivo na “manita” (5-0).