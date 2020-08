João Félix quer vencer os 'quartos' em casa

O PSG venceu esta quarta-feira, na Luz, a Atalanta, por 2-1 (golos de Marquinhos, 90’; e Choupo-Moting, 90’+3), nos ‘quartos’ da Champions. Palasic (27’) apontou o golo dos italianos.

João Félix está de regresso a Lisboa, agora com a camisola do Atl. Madrid e para disputar a fase final da Liga dos Campeões. O avançado estreia-se esta noite (20h00) frente ao Leipzig, em jogo a contar para os ‘quartos’ e, neste regresso, não escondeu o entusiasmo."A Liga dos Campeões é sempre o objetivo maior de qualquer jogador e poder jogá-la em Lisboa, em minha casa, é muito bom. Estou muito feliz", garantiu, desvalorizando a pressão. "Estou no Atl. Madrid para fazer o meu jogo", frisou."Tento fazer o meu trabalho, se as coisas não correm como gostam, a mim é igual. Jogo porque gosto e não estou preocupado com o que os outros pensam", afirmou, sem receios. "A Bola de Ouro e a Liga dos Campeões são os meus objetivos... Eu deixo bem claro o que quero."Quem espera muito do jovem é Enrique Cerezo, presidente dos colchoneros. "Creio que a estrela desta Champions poderia ser João Félix. Está no seu ambiente. É um menino que tem muita vontade de triunfar e mostrar que é um jogador importante", finalizou.