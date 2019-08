João Félix tem hoje estreia na Liga Espanhola

O Atlético de Madrid recebe este domingo (às 21h00) o Getafe, num encontro a contar para a jornada inaugural da Liga espanhola. Este duelo está a gerar grande expectativa no país vizinho, uma vez que também assinala a estreia de João Félix com a camisola dos colchoneros em jogos oficiais. Como se previa, Diego Simeone falou do craque português na antevisão do encontro e não esteve com ‘papas na língua’."Não estou preocupado por lhe dar a mochila da responsabilidade. O que quero é que ele siga a mesma linha. Tem a mente aberta para escutar e aprender e vai melhorando e aprendendo os detalhes que deve melhorar. A vocação ofensiva está lá. Está a crescer muito e continuará assim. Vou tentar tirar o melhor dele, para ele e para a equipa", disse o técnico do Atlético de Madrid.A verdade é que o menino 126 milhões de euros, a contratação mais cara de sempre do Atlético, deve figurar entre os titulares no encontro de domingo e cruzar-se, pela primeira vez, com a ‘afición’ do Wanda Metropolitano.Se João Félix mantiver o rendimento apresentado na pré-temporada - 4 golos em cinco jogos disputados -, então é expectável que segunda-feira volte a ser manchete de alguns jornais.O Real Madrid venceu (3-1) na deslocação ao terreno do Celta de Vigo e entrou a todo o gás na Liga espanhola. Benzema, Kroos e Vásquez marcaram para os merengues, enquanto que Losada fez o tento do Celta, já perto do final do jogo.Luis Suárez lesionou-se na derrota (1-0) do Barcelona frente ao Athletic Bilbao e irá falhar os próximos jogos dos catalães. O avançado uruguaio, de 32 anos, tem uma lesão muscular no sóleo do gémeo da perna direita e só deverá estar de regresso no final de setembro.