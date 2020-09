porta-voz da campanha de candidatura de Luís Filipe Vieira às eleições de Benfica para descrever a atual situação vivida pelo presidente do clube das águias.

"Temos vindo a assistir de forma continuada, grosseira e descarada a uma campanha permanente de insinuações que visam um único objetivo: interferir de forma indevida no ato eleitoral do Benfica agendado para o próximo mês de outubro", foram estas as palavras utilizadas por João Gabriel,