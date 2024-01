Confiança máxima de João Mário, médio do Benfica, para a ‘final four’ da Taça da Liga. O jogador assume que a equipa tem capacidade para vencer todos os troféus nesta época: “Sentimos que com a qualidade do plantel é possível ganhar todos os títulos que disputamos. Este grupo tem a ambição de ganhar cada vez mais, já conquistámos dois títulos juntos, queremos conquistar o terceiro.









