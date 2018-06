Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Mário 'finta' rescisões do Sporting

Jogador da seleção escusou-se a comentar assunto durante conferência de imprensa da equipa portuguesa na Rússia.

O futebolista João Mário escusou-se esta terça-feira a comentar a rescisão unilateral de contrato dos colegas William, Bruno Fernandes e Gelson Martins do Sporting, focando-se apenas na missão de Portugal no Mundial2018.



"Já foi falado por muitas pessoas, inclusivamente o nosso selecionador, que tudo o que sejam assuntos paralelos à seleção nacional não entram no nosso grupo. Temos um jogo muito importante sexta-feira e todo o grupo está muito focado nisso. Acho que isso é o mais importante", vincou.



O trio junta-se assim ao guarda-redes Rui Patrício, igualmente internacional português, e a Podence e ao holandês Bas Dost a rescindirem com os 'leões', alegando justa causa.



"São assuntos paralelos. Vamos jogar competição muito importante, o Mundial, que o grupo tem preparado da melhor forma, trabalhando de forma maravilhosa, estar muito bem nos treinos, vamos ter um grande adversário pela frente e é nisso que temos de estar focados, não pode ser outra coisa", concluiu o antigo jogador leonino.



Estas rescisões surgem na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 pessoas encapuzadas.



Dos atacantes foram detidos 27, que ficaram em prisão preventiva.