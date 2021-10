"João Mário não teria o mesmo estatuto aqui", diz Rúben Amorim

"O João Mário não teria o mesmo estatuto aqui nem influência que tem no Benfica. E ele sabia. Já falámos sobre isso. Estou muito contente com os meus jogadores. Não trocaria nenhum médio por outro", disse esta sexta-feira Rúben Amorim, treinador do Sporting, sobre o papel que o seu antigo jogador tem atualmente no rival da Luz.O treinador preferiu destacar Matheus Nunes: " Tenho visto Matheus Nunes, que está na seleção nacional. É um grande ativo do Sporting, teve um crescimento enorme. Cada um está bem onde está e [João Mário] foi para o sítio certo. E quando assim é, ficamos todos contentes."Na antevisão do jogo de ste sábado em Arouca, o técnico voltou a falar sobre a finalização e sobre a ineficácia do avançado Paulinho. "Faz aquilo que lhe peço, só não faz o que lhe daria mais valor junto dos adeptos e da imprensa: os golos. É muito importante, tem falhado na finalização. Sabe que tem de melhorar. Há períodos em que os avançados marcam menos golos. Poderão dizer que é um período longo. Já vi outros que não marcam durante um ano e depois explodem", salientou.Apesar de destacar o papel da sua defesa nas sete primeiras jornadas do campeonato (melhor registo com três golos sofridos), Amorim reconhece que a equipa tem de fazer mais golos. Sobre o adversário, o técnico antevê que a sua equipa vai enfrentar um adversário competente e que luta até ao último minuto.No primeiro jogo após a paragem para as seleções, o Sporting vai enfrentar Os Belenenses, no Restelo, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal a 15 de outubro (20h45). No mesmo dia, às 18h45, o FC Porto visita o Sintrense. O Benfica joga dia 16 (20h15) em casa do Trofense."Prevejo um jogo complicadíssimo. Sabemos o que temos pela frente, mas cada partida tem uma história diferente e preparamos os jogadores para que possam desempenhar um papel de heróis e não de vilões. Temos de ter alguma arrogância para este jogo", disse Armando Evangelista, técnico do Arouca.Nos primeiros 12 jogos pelo Benfica na Liga e Champions, João Mário igualou os registos alcançados em todas as partidas do campeonato (28) pelo Sporting. Saltam à vista o mesmo número de golos (2) e de assistências (1). Há ainda a particularidade de os golos pelo Sporting terem sido obtidos de penálti. E até já superou os passes certos, os remates à baliza e as interceções. O jogador, em destaque no Benfica, tem uma justificação para esta melhoria. Segundo o CM apurou junto de fonte próxima do atleta, o sucesso deve-se ao facto de "Jorge Jesus conseguir tirar maior proveito" das suas capacidades.Frederico Varandas anunciou esta sexta-feira que pediu a realização de uma assembleia geral extraordinária para o dia 23 deste mês (dia do jogo com o Moreirense). "O Sporting não pode estar refém de uma minoria bloqueadora", disse, depois de na AG de quinta-feira à noite terem sido chumbados o orçamento para 2021/22 e as contas das duas últimas épocas.O líder leonino apelou à participação dos adeptos, referindo que não se podem imiscuir dos seus compromissos para com o clube. "Temos um grupo de 400 pessoas" que bloqueia a gestão do clube, com "argumentos baseados no insulto e na ameaça", disse Varandas, atribuindo esta desestabilização a um grupo afeto a Bruno de Carvalho, presidente destituído."A decisão do Matheus foi pessoal [escolheu representar Portugal em vez do Brasil]. Para nós seria indiferente. Falei com ele porque me pede conselhos, dei-lhe a minha opinião. Disse-lhe para pensar o que seria melhor para ele. O Sporting não teve nada a ver com a decisão", afirmou o técnico dos leões.