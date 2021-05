João Mário pode ser a surpresa no onze do FC Porto frente ao Farense

João Mário pode ser aposta de Sérgio Conceição no onze titular de segunda-feira do FC Porto frente ao Farense, apurou o CM.

O atacante, de 21 anos, entrou bem no clássico com o Benfica, tendo feito a assistência para o golo de Matheus Uribe e, face à ausência de Jesus Corona, devido a lesão (sábado voltou a realizar apenas tratamento), deve ser escolhido para entrar de início (só por uma vez foi titular na Liga, com o Boavista, 2-2).

O técnico portista pondera ainda fazer mais alterações para o antepenúltimo jogo da temporada. Dar mais frescura à equipa para manter a intensidade alta e não passar por nenhum sobressalto na luta pelo segundo lugar, até porque os quatro pontos para o Benfica dão alguma tranquilidade.

Toni Martínez, Grujic e Fábio Vieira também espreitam a titularidade diante de um adversário que procura desesperadamente pontos para fugir aos últimos lugares da tabela classificativa.

Para além de Corona, o guarda-redes Mbaye continua a ser o outro indisponível .



Conceição mantém-se em silêncio

Sérgio Conceição vai continuar sem falar aos jornalistas. A última vez que o fez foi antes do polémico jogo com o Moreirense (1-1), em que foi expulso. Entretanto, o Conselho de Disciplina abriu um inquérito ao FC Porto pela ausência do técnico na ‘flash-interview’ após o clássico.