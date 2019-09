João Mário por horas no Lokomotiv Moscovo

João Mário está muito perto de se tornar reforço do Lokomotiv Moscovo (Rússia), segundo a imprensa italiana.O clube terá chegado a acordo com o Inter para o empréstimo do jogador por um ano, com opção de compra não obrigatória de 18 milhões de euros.O médio português, de 26 anos, esteve também no radar do Mónaco, de Leonardo Jardim, e do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.João Mário, que em 2016 trocou o Sporting pelo Inter (40 milhões de euros), não se impôs na equipa de Conte e não entrava nos planos do técnico para a próxima temporada. Na segunda metade da época 2017/18, esteve cedido ao West Ham.