O momento de João Mário no Benfica, nesta época, não tem sido particularmente fulgurante, mas o médio acredita que vai voltar em breve às grandes exibições da temporada passada, apurou o Correio da Manhã.



O jogador de 30 anos entende as críticas que lhe têm sido apontadas pelos adeptos, pontualmente sinalizadas nos jogos com assobios.









Ver comentários