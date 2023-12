O adeus do FC Porto a 2023 acabou com felicidade, graças um belo golo de João Mário que fez explodir a festa no Dragão, um dia depois do 86.º aniversário do presidente Pinto da Costa.



Sérgio Conceição tentou dar sangue novo ao ataque metendo Toni Martínez no onze inicial. Contudo, apesar do enorme domínio, o FC Porto não conseguiu marcar diante de um Desportivo de Chaves que só assustou Diogo Costa quando Héctor atirou por cima após cruzamento de Kelechi.









