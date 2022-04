João Mário quer agarrar todas as oportunidades para mostrar que pode ser válido para o Benfica e recuperar a titularidade na equipa de Nélson Veríssimo.





CM sabe que o jogador pretende cumprir o contrato com o Benfica até 2026. O médio trocou o Sporting (onde estava por empréstimo do Inter Milão) pelas águias numa decisão ponderada e por considerar um desafio importante na carreira.



sabe que o jogador pretende cumprir o contrato com o Benfica até 2026. O médio trocou o Sporting (onde estava por empréstimo do Inter Milão) pelas águias numa decisão ponderada e por considerar um desafio importante na carreira.

Fonte próxima do jogador referiu ao CM que, apesar do período de menos fulgor que vive na Luz, João Mário está pronto para lutar: “O seu compromisso com o clube é total e por isso não pretende sair.”





A mesma fonte refere que João Mário “respeita a decisão técnica de Nélson Veríssimo” e que vai continuar a trabalhar para “voltar a ser opção”. O médio, de 29 anos, já participou em 39 jogos e apontou quatro golos (três na Liga). Tem ainda cinco assistências (duas no campeonato).