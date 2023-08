João Moutinho fez este sábado o primeiro treino como jogador do Sp. Braga e no fim assumiu o seu grande desejo: “Tentar o mais rápido possível ajudar a equipa dentro de campo, é isso o que mais quero.”



João Moutinho não fez pré-época, mas foi trabalhando individualmente. Devido aos regulamentos, o médio de 36 anos já estava afastado do jogo da 2.









Ver comentários