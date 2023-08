João Moutinho despede-se dos adeptos do Wolverhampton

Tenho muito orgulho por ter feito parte da família Wolverhampton. Orgulho por estes cinco anos vestido com esta camisola. Orgulho pela oportunidade de jogar na melhor Liga do mundo. Orgulho por ter sido um lobo. Agora é tempo de expressar a minha profunda gratidão ao clube, aos staff, aos meus colegas e, especialmente, aos adeptos", começou por escrever Moutinho numa publicação no Instagram.

"Os incríveis adeptos que nunca nos deixam sentir sós, que nos encorajam, que nos dão força, suporte e alma. Obrigado por estes cinco anos mágicos. Serei mais um lobo e nunca esquecerei todas estas grandes memórias", concluiu o médio.



"Os incríveis adeptos que nunca nos deixam sentir sós, que nos encorajam, que nos dão força, suporte e alma. Obrigado por estes cinco anos mágicos. Serei mais um lobo e nunca esquecerei todas estas grandes memórias", concluiu o médio.

João Moutinho recorreu às redes sociais para se despedir dos adeptos do Wolverhampton, esta quinta-feira.O médio internacional português representou o clube da Premier League nas últimas cinco temporadas e está a caminho do FC Porto, segundo avançou o jornal Record esta quinta-feira.