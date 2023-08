O Sp. Braga oficializou esta sexta-feira a contratação de João Moutinho. O médio, de 36 anos, esteve perto do FC Porto, mas acaba por rumar aos bracarenses.Trata-se do regresso de Moutinho ao futebol português, depois de cinco épocas ao serviço do Monaco e outras tantas em Inglaterra, ao serviço do Wolverhampton, do qual saiu no final da última temporada.