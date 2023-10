João Neves foi esta sexta-feira chamado à seleção nacional pela primeira vez, sendo a grande novidade na convocatória para os jogos com Eslováquia (na próxima sexta-feira) e Bósnia-Herzegovina (dia 16) da fase de qualificação para o Europeu do próximo ano.









“Acho que deu um passo em frente na sua evolução como futebolista. Esta época está a liderar uma equipa como o Benfica, com jogos na Champions. Foi o homem do jogo contra o FC Porto... Depois do desempenho que teve com os sub-21 no último estágio, é um merecido passo em frente”, explicou o selecionador Roberto Martínez.

João Neves chega à seleção principal pouco mais de nove meses depois de se ter estreado pela equipa principal do Benfica (entrou aos 89’ na derrota por 0-3 frente ao Sp. Braga, a 30 de dezembro de 2022). Entre a época passada e a atual, soma 30 jogos pelas águias, com um golo marcado e duas assistências. Nos sub-21 tem seis internacionalizações, com um golo.









Leia também Veja os convocados de Roberto Martínez para a dupla jornada de apuramento para o Euro. João Neves é a grande surpresa Ao contrário do benfiquista de 19 anos, Pedro Gonçalves e Paulinho, do Sporting, continuam fora das opções do selecionador: “Acho que foi a lista mais difícil para nós. Fizemos uma pré-lista com 42 nomes. Temos jogadores portugueses que estão a jogar a um alto nível, na melhor competição de clubes do Mundo, tal como Diogo Leite, Bruma, Matheus Nunes, Galeno, João Mário, William Carvalho.”

O selecionador alongou-se sobre Galeno: “Como selecionador preciso de saber tudo. Falei com Sérgio Conceição, Rúben Amorim, Roger Schmidt e Artur Jorge... Enquanto treinadores, têm informação única. Sei que o Galeno pode ser muito útil para a Seleção, gosto muito da verticalidade e é polivalente.”





Roberto Martínez foi questionado sobre a atribuição da organização do Mundial 2030 a Portugal, Espanha e Marrocos e se se quer manter como selecionador nacional nessa altura: “Gostaria, sim. Ter o primeiro Mundial é uma alegria muito grande para o povo português. Deixará um legado único.”