João Neves treinou de manhã, viajou à tarde e está pronto para ajudar esta quinta-feira a equipa do Benfica a manter em Toulouse a vantagem (2-1) com que parte para o segundo jogo do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. O jovem médio, que vive um momento muito difícil devido ao falecimento da mãe, fez questão continuar ativo e manter as rotinas.









