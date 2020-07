João Noronha Lopes anuncia candidatura à presidência do Benfica

João Noronha Lopes vai apresentar oficialmente a sua candidatura à presidência do Benfica esta quinta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.



"A Glória é Agora" é o mote da nova candidatura de Noronha Lopes, que foi vice-presidente na direção de Manuel Vilarinho que antecedeu Luís Filipe Vieira.



O candidato vai contar com o apoio de Pedro Adão e Silva. O humorista Ricardo Araújo Pereira deverá também dar a cara pela candidatura.