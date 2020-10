João Palhinha recupera da Covid-19

João Palhinha está recuperado da Covid-19. O médio fez este sábado um teste e o resultado negativo foi confirmado na manhã deste domingo.Palhinha era o último dos nove casos positivos do plantel do Sporting que ainda esperava autorização da DGS para poder voltar aos treinos, o que poderá fazer sem restrições a seguir ao jogo com o Portimonense.Segundo Record apurou, o camisola 6 não faz parte da lista de convocados de Rúben Amorim para a partida desta noite no Estádio Municipal de Portimão.Nas últimas horas, foram igualmente dados como recuperados Renan Ribeiro e Cristián Borja, que podem ser transferidos até ao fecho do mercado.Nuno Santos e Eduardo Quaresma voltaram no jogo com o Paços de Ferreira na jornada anterior da Liga. Luís Maximiano, Gonçalo Inácio e Rodrigo Fernandes regressaram aos treinos no início da semana passada. Pote reentrou mas opções na véspera do jogo europeu com o LASK Linz.