João Palhinha sobre ataque em Alcochete: "Desataram aos pontapés"

João Palhinha, médio do Sporting emprestado ao Sp. Braga, contou esta segunda-feira em tribunal as várias agressões que testemunhou no dia da invasão à Academia de Alcochete."Foi tudo muito intenso. Mal entraram, desataram aos socos e pontapés. Meteram o Bas Dost a sangrar e a chorar. O William e o Rui Patrício foram atingidos com socos no peito e o Fredy [Montero] levou com uma chapada na cara", relatou João Palhinha, que foi ouvido por videoconferência no julgamento que decorre em Monsanto.Palhinha apontou ainda Leandro Almeida, um dos arguidos, como um dos responsáveis pelas agressões a Montero. "Tinha barba e um dente dourado", afirmou, quando confrontado pela procuradora. Recorde-se que Ristovski também apontou este homem, Leandro Almeida, como agressor no ataque de Alcochete. "Foi o senhor de dente dourado que agrediu Acuña."Na 13ª sessão de julgamento foram ainda ouvidos os ex-funcionários do Sporting José Laranjeira e Gonçalo Rodrigues - o último é arguido no processo Cashball, que investiga um esquema de corrupção e viciação de resultados envolvendo o Sporting. "Vi o Jorge Jesus a correr atrás de alguns dos adeptos que entraram encapuzados na academia, afirmou Laranjeira, à data olheiro da equipa técnica de Jesus, continuando: "Agarra este, agarra este, dizia ele."Esta terça-feira são ouvidos por videoconferência Acuña e Battaglia. Os jogadores - apontados como principais alvos do ataque dos adeptos da Juve Leo - pediram para depor no Tribunal do Montijo, por razões de segurança. Na quinta-feira é interrogado Coates.