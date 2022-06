João Palhinha vai ser jogador do Wolverhampton.



O Sporting e o clube inglês já chegaram a acordo. O Wolverhampton vai pagar 20 milhões de euros, mais 5 por objetivos, para contar com o médio internacional português



O anúncio deve ser feito nos próximos dias.



Palhinha tinha um contrato de longa duração com o Sporting, válido até 2026.









Ver comentários