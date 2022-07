João Pereira promovido de adjunto a treinador principal dos sub-23 do Sporting

O Sporting apresentou esta sexta-feira, na Academia de Alcochete, o novo 'staff' técnico da sua equipa de sub-23, liderada pelo ex-futebolista do clube João Pereira, que desempenhou as funções de adjunto da mesma formação na época passada.

"Queremos potenciar, desenvolver e permitir que os jogadores estejam preparados para serem chamados à equipa principal e, quando lá chegarem, corresponderem como muitos têm correspondido nos últimos tempos. O objetivo principal é esse e vai continuar a ser", disse João Pereira aos meios de comunicação do clube.

O antigo lateral-direito internacional português, que se sagrou campeão nos 'leões', admite que "jogar bem ou jogar mal pode acontecer", mas não abdica da exigência de "todos darem sempre no máximo", ao mesmo tempo que espera os jogadores tenham "um bocadinho mais de qualidade" do que aquela que ele próprio tinha quando estava no ativo, e que a equipa possa praticar um jogo "alegre e ofensivo".

Bruno Dias, Dário Ezequiel e André Gonçalves, tal como João Pereira, transitam da equipa técnica anterior, enquanto Ricardo Sequeira junta-se à mesma, depois de uma temporada nos sub-16.

A equipa sub-23 de futebol do Sporting inicia os trabalhos de pré-época na próxima segunda-feira, dia 11 de julho, na Academia de Alcochete.