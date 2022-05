João Victor, central de 23 anos, ameaça o lugar de Rúben Semedo (28) no plantel do FC Porto. A SAD azul-e-branca poderá desviar o dinheiro que ia gastar na compra do passe do internacional português, emprestado em janeiro, para assegurar a contratação do defesa brasileiro.



Ao que o CM apurou, a ativação da cláusula de compra de Rúben Semedo ao Olympiacos, que terá de ser feita até ao fim do mês, está em stand-by enquanto são avaliados os moldes de uma oferta por João Victor.









