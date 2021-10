João Virgínia, guarda-redes de 21 anos, vai ter o seu primeiro teste de fogo frente ao Belenenses na terceira eliminatória da Taça de Portugal, na sexta-feira (dia 15, às 20h45, no Estádio do Restelo).O jovem guardião, formado no Benfica, chegou a Alvalade por empréstimo do Everton até ao final da temporada, existindo uma opção de compra que poderá ser acionada por 3,5 milhões de euros.